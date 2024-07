Omicidio di Sharon Verzeni, ancora nessun indagato: al vaglio telecamere e testimoni

Le testimonianze

Sotto la lente la ricostruzione dei movimenti della donna fino all’aggressione avvenuta nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio intorno all’una. In questo contesto il convivente Sergio Ruocco è stato ascoltato per cercare di capire che cosa è successo a Sharon da quando si è allontanata per una passeggiata in piena notte dalla casa di via Merelli in cui abitavano. «Dopo l’interrogatorio l’uomo è potuto tornare a casa ed è libero perché non sono emersi indizi nei suoi confronti. Stiamo analizzando l’intera cerchia di contatti della donna: familiari, amici e conoscenti» ha chiarito Ponzone. Ruocco infatti era in casa e stava dormendo al momento del delitto.