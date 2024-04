Omicidio di via Novelli, la Cassazione conferma i 21 anni di carcere a Patelli

Alessandro Patelli è stato condannato a 21 anni di carcere per aver ucciso l’8 agosto 2021 Marwen Tayari, tunisino di 34 anni, con 6 coltellate dopo una lite esplosa proprio sotto casa di Patelli, in via Novelli 4 a Bergamo. Condanna appesantita dall’aggravante dei futili motivi.