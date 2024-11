On the road per educare alla sicurezza: in campo 10 Comuni della Bergamasca

Nella settimana dall’11 al 17 novembre, 18 ragazzi provenienti da 10 Comuni della Bergamasca, di cui 5 della Valle Imagna, prenderanno parte al progetto Ragazzi On the Road. «Il progetto Ragazzi On The Road, con una validissima proposta di educazione alla legalità sul campo e senza filtri fianco a fianco alle forze dell’ordine e agli enti di soccorso e assistenza, sta raggiungendo capillarmente sempre più Comuni e ha trovato il sostegno anche dell’Amministrazione Provinciale: è quindi doveroso, con gratitudine e riconoscenza verso gli organizzatori, onorare la sede della Provincia con la presenza di tutti i giovani pronti ad affrontare la nuova edizione autunnale e che rappresentano la nostra speranza per il futuro» ha dichiarato Matteo Macoli, consigliere provinciale delegato alla Cultura.

La consegna del kit Alla presentazione del progetto

Durante la settimana On the Road, i ragazzi affiancheranno le Polizie Locali dei loro Comuni di residenza, i Carabinieri della compagnia di Zogno e le associazioni di soccorso di Bergamo, Croce Rossa e Croce Bianca, Croce Rossa di Sant’Omobono Terme e Croce Azzurra di Almenno San Salvatore, operando anche presso la Soreu delle Alpi

Il progetto nella Bergamasca

Alessandro Invernici, ideatore di Ragazzi On the Road Nato nel 2007 per iniziativa di Alessandro Invernici, allora giovane giornalista, e dell’agente di Polizia Locale Giuseppe Fuschino, il progetto On the Road ha raggiunto ormai circa 150 Comuni e coinvolto oltre 1.400 ragazzi in 17 anni di attività. Ogni giovane partecipante viene formato all’uso del defibrillatore e alle manovre di primo soccorso grazie alla preziosa collaborazione dell’Aat (Areu) di Bergamo, diventando così un cittadino attivo e una risorsa per la società. Durante la settimana On the Road, i ragazzi affiancheranno le Polizie Locali dei loro Comuni di residenza, i Carabinieri della compagnia di Zogno e le associazioni di soccorso di Bergamo, Croce Rossa e Croce Bianca, Croce Rossa di Sant’Omobono Terme e Croce Azzurra di Almenno San Salvatore, operando anche presso la Soreu delle Alpi. Entreranno nei reparti della Shock room, grazie alla collaborazione con l’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo e saranno inoltre impegnati insieme ai volontari dell’associazione City Angels. Nel weekend lavoreranno a fianco dei sommozzatori volontari di Treviglio e del soccorso alpino.

Ragazzi On the Road a Treviglio Foto ricordo durante l’incontro La consegna del kit

I ragazzi del progetto sono inoltre testimonial del Numero Unico di Emergenza 112, promuovendo l’uso dell’app tra i giovani e contribuendo alla diffusione di una cultura della sicurezza peer-to-peer

Espansione nazionale e riconoscimenti internazionali

Attivo ormai in 10 province del Nord Italia, il progetto On the Road ha ricevuto particolare attenzione a livello nazionale dal Ministero dell’Interno, con il sostegno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), che ha permesso di realizzare la prima edizione nazionale del progetto nell’agosto scorso durante il Meeting di Rimini. In questa occasione, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini hanno affiancato personalmente i ragazzi di On the Road in una operazione interforze notturna, condividendo con loro l’importanza dell’educazione alla sicurezza in contesti reali e ad alto impatto sociale. I ragazzi del progetto sono inoltre testimonial del Numero Unico di Emergenza 112, promuovendo l’uso dell’app tra i giovani e contribuendo alla diffusione di una cultura della sicurezza peer-to-peer.

Al lavoro anche a Varese

Entro fine anno, il progetto tornerà a Varese, dove è attivo il primo protocollo prefettizio per l’iniziativa, fortemente voluto dal Prefetto Salvatore Pasquariello come modello per l’Italia, coinvolgendo circa 10 Comuni della provincia. Tornerà anche in Veneto in collaborazione con ULSS4 Veneto Orientale ed in Val Seriana, dove è nato, per continuare la sua missione educativa. A dicembre, il progetto si svolgerà nuovamente a Livigno e Bormio, in concomitanza con la Coppa del Mondo di Sci Alpino, che si terrà il 28 e 29 dicembre 2024. Questo ritorno rappresenta un’importante occasione per il progetto, recentemente riconosciuto a livello internazionale, con l’invito al prestigioso Forum Mondiale dei Valori Umani e Sociali in Corea del Sud, che testimonia la risonanza globale dell’iniziativa educativa e la sua missione di sensibilizzazione. Inoltre, On the Road si prepara a vivere le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, evento di grande rilevanza.

Un progetto social e aperto alle candidature