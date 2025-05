Palazzo della Libertà, al primo piano la sede di «BergamoScienza»

Inizio lavori il prossimo novembre e consegna della nuova sede a maggio 2026. È l’impegno preso da Comune e BergamoScienza per portare la sede dell’associazione che oggi abita gli spazi dello UrbanCentre a Palazzo della Libertà. Le date e i contenuti sono scritti nero su bianco nella delibera che approva il partenariato, necessario per poter partecipare al bando di Fondazione Cariplo «Luoghi da rigenerare 2025» (i termini scadono domani). Per riqualificare il primo piano dello storico palazzo di piazza della Libertà, Palafrizzoni utilizza quindi lo stesso schema seguito per la prima parte dei lavori che hanno riguardato il piano terra, insieme a Lab80. Il nuovo progetto prevede una spesa di 575mila euro (450mila euro per i lavori in carico al Comune, 125mila a BergamoScienza per gestione e valorizzazione) che potrebbero in parte essere finanziati dal bando Cariplo (fino a 350mila euro). Il progetto candidato s’intitola «Science First», della durata di due anni (fino a giugno 2028), fitti di appuntamenti, dalla «Notte europea delle ricercatrici e ricercatori» (programmata già a settembre 2025) ai Cre estivi in salsa scientifica e cinematografica. E già ad ottobre, con la prossima edizione del Festival, alla sua XXIII edizione, sono previste attività in piazza della Libertà.