Palloncini e lanterne al Villaggio degli Sposi per ricordare Ivan - Il video

In tanti si sono ritrovati domenica pomeriggio 12 gennaio alle 17 al Villaggio Sposi, almeno 70 persone, per fare un brindisi alla memoria del 32enne che ha perso la vita in un incidente stradale insieme alla moglie, soprannominata Linda, mercoledì sera 8 gennaio nel Veronese, dove si era trasferito negli ultimi anni per avviare una nuova attività.

Chen Zhangwei, detto Ivan Ivan era amatissimo nel quartiere per il suo fare espansivo e per la sua grande generosità. I clienti del suo vecchio bar e i suoi amici hanno voluto organizzare un momento di raccoglimento. Angelo De Francesco, uno dei suoi più cari amici, lo ricorda mentre tira fuori una lettera che ha scritto per lui: «Quando me lo hanno detto non ci credevo. Lo conoscevo da dieci anni, avevamo un rapporto di amicizia profonda, anche fuori dal bar. E come barista era il top. Era come un figlio per me».

L’incidente stradale nel Veronese