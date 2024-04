Pasquetta con i turisti, tra musei e ristoranti sold out - Foto e video

Decisamente poche lunedì pomeriggio le occhiate di sereno, mentre nel tardo pomeriggio il cielo si è rannuvolato minaccioso scatenando pioggia, grandine e vento , impedendo le tradizionali passeggiate festive in centro e in Città Alta.

Anche lunedì 1° aprile in molti hanno optato per il ristorante, con i locali aperti che hanno registrato un prevedibile sold out, mentre le gite all’aria aperta hanno lasciato spazio ad attività indoor tra musei e centri commerciali.