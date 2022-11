Pensioni minime, in arrivo 25,8 milioni in più: «Bene, ma non si penalizzi il ceto medio»

Norma su norma, pacchetto dopo pacchetto, la prima «manovra» del governo Meloni va a comporre un mosaico di interventi che ha nelle pensioni uno dei capitoli più rilevanti . Tra i punti c’è anche l’aumento delle pensioni minime, che dovrebbero alzarsi di quasi 50 euro al mese. La questione è tecnica, in punta di diritto previdenziale: in attesa di conoscere il testo definitivo (che tra l’altro potrebbe subire delle modifiche in parlamento), il concetto di fondo è che le minime saranno «rivalutate al 120%». Che significa? La rivalutazione delle pensioni – cioè l’adeguamento all’inflazione, che scatta in automatico – dal 1° gennaio 2023 sarà in generale (per le pensioni fino a 2mila euro) del 7,3%, ma appunto per gli assegni minimi sarà maggiorata al 120%: e il 120% del 7,3% si traduce in un +8,76% finale. Questi assegni oggi si attestano a 525,38 euro al mese, il +8,76% le porterà a 571,40 euro con un incremento mensile di 46 euro e 2 centesimi ; se invece si fosse applicata la rivalutazione al 7,3%, l’incremento sarebbe stato di 38,35 euro al mese. Si parla di un adeguamento mensile per la Bergamasca di circa 1,98 milioni al mese, ovvero 25,8 milioni l’anno compresa la tredicesima.