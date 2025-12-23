Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 23 Dicembre 2025

Pesce non conservato correttamente, i controlli a Bergamo

VERIFICHE PRIMA DELLE FESTE. Controlli del pesce fresco a Bergamo. I veterinari hanno rilevato che i 988 kg di filetti di acciughe sottovuoto verificati, pur essendo stati regolarmente importati, erano conservati a temperatura ambiente anziché nella temperatura di refrigerazione tra 2 e 8°C, come previsto dalle indicazioni in etichettatura.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un banco di una pescheria in una foto d’archivio
Un banco di una pescheria in una foto d’archivio

bergamo

Nei giorni scorsi, a tutela della salute dei consumatori, i medici veterinari ufficiali del Dipartimento Veterinario di Ats Bergamo, specializzati nel controllo igienico-sanitario dei prodotti ittici, hanno condotto un’operazione congiunta in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Venezia.
L’intervento rientra nella costante attività di sorveglianza e controllo ufficiale veterinario, essenziale per l’applicazione del Regolamento (CE) 853/04, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, a garanzia della sicurezza degli alimenti, a partire dalla corretta conservazione.

Nello specifico, i veterinari hanno rilevato che i 988 kg di filetti di acciughe sottovuoto, pur essendo stati regolarmente importati, erano conservati a temperatura ambiente anziché nella temperatura di refrigerazione tra 2 e 8°C, come previsto dalle indicazioni in etichettatura

Due attività controllate

I controlli hanno interessato due attività commerciali del settore ittico, una pescheria con vendita al dettaglio e un negozio specializzato in prodotti della pesca congelati sfusi.
L’attività ispettiva dei Veterinari Ufficiali ha portato a un significativo sequestro amministrativo presso l’attività che svolgeva funzioni di deposito e trasformazione. Durante l’ispezione, i medici veterinari hanno riscontrato una grave anomalia che comprometteva la sicurezza alimentare: sono stati rinvenuti circa 1.000 kg di filetti di acciughe con sale stoccati a una temperatura non idonea, interrompendo così la catena del freddo e rendendo il prodotto non più sicuro per il consumo umano.
Nello specifico, i veterinari hanno rilevato che i 988 kg di filetti di acciughe sottovuoto, pur essendo stati regolarmente importati, erano conservati a temperatura ambiente anziché nella temperatura di refrigerazione tra 2 e 8°C, come previsto dalle indicazioni in etichettatura. Tutta la merce è stata posta in sequestro e ritirata dalla commercializzazione per il mancato rispetto delle condizioni essenziali di conservazione.

Controlli sulla tracciabilità

Negli altri esercizi controllati, l’azione di verifica e controllo dei veterinari è proseguita con esiti favorevoli. Oltre all’ispezione della salubrità dei prodotti ittici pronti per la commercializzazione, sono state attentamente verificate le procedure operative di manipolazione, il sistema di tracciabilità, l’etichettatura e le condizioni igieniche generali, confermando l’efficacia del sistema di autocontrollo degli operatori.

Attenzione alla conservazione del pesce

Il consiglio dei veterinari: «Ricordiamo ai consumatori che qualsiasi tipo di pesce si intenda consumare crudo o praticamente crudo deve preventivamente essere congelato nel nostro congelatore domestico, ad una temperatura di 18 gradi sotto lo zero per almeno 96 ore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ATS BERGAMO