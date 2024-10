Piazza Vecchia, lavori «chirurgici» alle condutture

Da lunedì 7 ottobre due condutture idriche sotterranee antistanti la biblioteca Angelo Mai saranno soggette a lavori di risanamento con «metodo relining». Una sorta di piccola operazione «chirurgica» per i due tubi che non danneggerà la Corsarola. «Questo metodo consente un risanamento delle condotte tramite una tecnologia senza scavo che permette di riparare dall’interno le condotte danneggiate», spiega Pierangelo Bertocchi, amministratore delegato di Uniacque, società a capo del cantiere.

Risanamento della rete idrica

Il cantiere in Piazza Vecchia fa parte del progetto di risanamento delle reti idriche sul territorio bergamasco portato avanti da Uniacque e finanziato in parte da risorse Pnrr. Il progetto si pone l’obiettivo di incrementare l’efficienza delle reti di distribuzione dell’acquedotto presenti nell’ambito di Bergamo e di ottimizzarne il funzionamento. «Questo tipo di operazione permette di ridurre i tempi di esecuzione, limitandoli a pochi giorni – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Ferruccio Rota –. Inoltre, non essendoci scavi sono limitati i danni alle attività commerciali, così come è limitata l’area di lavoro».