Piazza Vecchia si prepara per i Maestri del Paesaggio - Foto

Il «Landscape Festival – I Maestri del Paesaggio» torna a Bergamo dal 5 al 21 settembre con la sua 15ª edizione: in piazza Vecchia sono arrivate le piante e l’area è stata transennata. Tema del 2025: «New Urban Ecosystem», dedicato al futuro delle città e alla necessità di ripensarle come ecosistemi sostenibili, inclusivi e resilienti.

Quest’anno il Festival sarà ancora più significativo grazie alla collaborazione con Aiapp, che celebra i 75 anni dell’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, e alla rinnovata partnership con l’Associazione Pubblici Giardini. L’anteprima internazionale è in programma il 3 settembre all’Istituto Italiano di Cultura di Parigi.

Piazza Vecchia a Bergamo

Piazza Vecchia si trasforma con Sarah Price

La «Green Square 2025» sarà firmata da Sarah Price, garden designer di fama mondiale già premiata al Chelsea Flower Show e co-autrice dei giardini olimpici di Londra 2012. A Bergamo, la sua installazione trasformerà Piazza Vecchia in un giardino immersivo, ispirato ai maestri del Rinascimento. Un paesaggio emozionale fatto di colori, tronchi, rami, erbe e fiori, per raccontare la bellezza della natura urbana e il suo ruolo nel sostenere la biodiversità.

Città del futuro: tra sostenibilità, natura e inclusione

Secondo le proiezioni, entro il 2050 il 70% della popolazione mondiale vivrà in città. Il Landscape Festival invita a riflettere su un nuovo modello urbano, dove la natura diventa parte integrante dello spazio pubblico.

Un rendering di Piazza Vecchia reinterpretata da Sarah Price per il Landscape Festival

Iscrizioni aperte per eventi e workshop

Anche nel 2025 il Festival propone un ricco programma formativo aperto a professionisti, studenti e appassionati. Previsti crediti formativi professionali per diverse categorie.

Tra gli appuntamenti principali:

- International Meeting (19-20 settembre): incontri con esperti internazionali da UK, India, Australia, Brasile, Germania e altri Paesi.

- Garden Masterclass (17 settembre): workshop con Henrik Sjöman, esperto mondiale nella scelta di alberature urbane.

- International Seminar (18 settembre): dialogo tra giardinieri e paesaggisti.

- Urban Planning Ecosystem (18 settembre): seminario gratuito sulla gestione del verde urbano.

- Université d’Été – Tutto è Paesaggio (5 settembre): giornata di studio ad Astino sul valore quotidiano del paesaggio.