Pigiama Run sempre più vicina: sabato si corre o cammina per i bambini malati

L’obiettivo della giornata, che vuole essere un momento di festa e di sensibilizzazione sul tema dei pazienti oncologici in età pediatrica o in un percorso di accompagnamento verso il fine vita, è del resto della massima importanza: raccogliere fondi da devolvere interamente, come già avvenuto l’anno scorso, alla Casa Amoris Laetitia della Fondazione Angelo Custode. E se le somme raccolte nel 2024 sono servite ad allestire, con arredi a attrezzature, le stanze della Casa Minori e Famiglia Marina Lerma (la nuova sede, appena inaugurata, della Amoris Laetitia), quelle di quest’anno dovranno aiutare il centro di cura per bambini disabili gravi ad acquistare un furgone dotato di pedana da adibire al trasporto dei piccoli pazienti in carrozzina e facilitarne l’assistenza a domicilio. Anche perché, come ha spiegato Giuseppe Giovanelli, direttore della Fondazione Angelo Custode, «si tratta di un servizio al quale teniamo molto perché il nostro obiettivo è quello di portare e accompagnare i nostri bimbi al loro domicilio. Noi vogliamo essere una Casa che prepara al rientro nella “vera” casa, che è quella dei piccoli e delle loro famiglie. Grazie alla generosità di Lilt e delle tante persone che parteciperanno alla Pigiama Run 2025 questo obiettivo sarà possibile ed aggiungerà un nuovo tassello alla nostra azione di cura».