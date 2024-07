Polizia locale di Bergamo, pubblicato il bando per l’assunzione di 8 agenti

È online il bando di concorso per l’assunzione di 8 agenti della polizia locale di Bergamo. «Un primo passo concreto – commenta l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni – che dà seguito alla volontà di rinforzare in modo significativo il corpo di polizia municipale nell’arco del mandato. Il tema della sicurezza urbana, che si compone di tanti aspetti dalla prevenzione al presidio, dal controllo alla repressione, è centrale nel programma dell’Amministrazione. Per questa ragione siamo particolarmente grati a sua eccellenza il prefetto, al questore e a tutti i rappresentanti delle Forze dell’ordine per i recenti provvedimenti presi in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che rappresentano un elemento indispensabile rispetto al perseguimento di obiettivi comuni a favore dei cittadini. Mi auguro infine che questo bando raccolga il massimo interesse per procedere nella direzione che ci siamo prefissati».

I compiti dei neo assunti

Il bando indica quali saranno le attività che i neo assunti saranno chiamati a svolgere: prevenzione, accertamento e repressione delle infrazioni al Codice della Strada, leggi, regolamenti, ordinanze e attività inerenti alla polizia amministrativa; presidio e controllo del territorio; pronto intervento in situazioni di emergenza e altri interventi previsti da leggi e regolamenti (ad es.: esecuzione dei Trattamenti sanitari obbligatori, ecc.); collaborazione con le forze di Polizia di Stato e con gli organismi della protezione civile, nell’ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive della sindaca o dell’assessore da lei delegato; istruzione di pratiche e predisposizione di relazioni per l’autorità giudiziaria e amministrativa, di atti e relazioni riguardanti le materie di competenza polizia locale; funzioni di polizia giudiziaria, stradale e ausiliarie di pubblica sicurezza secondo le normative vigenti; nel quadro della pianificazione del traffico e della educazione stradale, collaborazione allo studio e alla pianificazione degli interventi nonché alle relative attività educative; servizi d’ordine, di scorta e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni; svolgimento, laddove delegato, di attività di indagine; interventi per la regolamentazione del traffico veicolare.

La selezione

La selezione, che prevede una prova scritta ed una orale, riguarderà alcuni argomenti specifici: Codice della strada e relativo regolamento di attuazione e altre norme complementari sulla circolazione stradale; nozioni di infortunistica stradale; normativa in materia di depenalizzazione e sistema sanzionatorio amministrativo; elementi normativi in materia di polizia commerciale, edilizia, amministrativa, sanitaria, ambientale; nozioni sul Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo regolamento di esecuzione; nozioni sulla legislazione vigente in materia di armi, stupefacenti e immigrazione; normativa della Regione Lombardia in tema di polizia locale e sicurezza urbana; nozioni sulla Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale; ordinamento degli Enti locali con particolare riferimento al ruolo ed alle competenze del Comune; elementi di diritto penale con particolare riferimento alla parte generale ed ai reati contro la Pubblica amministrazione, la persona e il patrimonio; elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo; elementi di procedura penale con particolare riferimento all’attività della Polizia Giudiziaria; nozioni in materia di tutela della privacy; nozioni sulla legislazione del rapporto di lavoro, con riferimento al rapporto di lavoro negli Enti locali, nonché ai diritti, obblighi e responsabilità del pubblico dipendente e relativo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; elementi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; conoscenze di base richiedibili ai lavoratori; lingua inglese; competenze informatiche di base.

Saranno inoltre oggetto di valutazione anche le capacità organizzative e competenze attitudinali dei concorrenti, con particolare riferimento a quelle di problem solving, gestione dello stress, capacità di lavorare in gruppo in un’organizzazione complessa, gestione dei rapporti con il pubblico, abilità logiche.

È previsto, infine, che i neo assunti svolgano un periodo di formazione che consente loro di rendere effettivo l’incarico.

