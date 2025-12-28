Cronaca / Bergamo Città
Domenica 28 Dicembre 2025
Polizia locale, via al bando per due nuove assunzioni
ENTRO IL 23 GENNAIO. Prosegue il percorso di rafforzamento della polizia locale di Bergamo, un lavoro avviato da tempo per ampliare l’organico in una città che negli ultimi anni ha visto crescere impegni, servizi e necessità di più presenza sul territorio.
In questo quadro si inserisce la nuova selezione pubblica per l’assunzione di due ufficiali, figure chiamate a coordinare attività operative e a sostenere il lavoro quotidiano degli agenti. Il Comune ha aperto il bando per individuare due nuovi funzionari a tempo pieno e indeterminato. Si tratta di profili con responsabilità gestionali e operative, destinati a potenziare la struttura in vista delle sfide che attendono il corpo nei prossimi anni: dalla sicurezza stradale alla gestione degli eventi, dal controllo di vicinato alle attività di prevenzione.
Tutti i dettagli su requisiti, modalità di partecipazione e calendario delle prove sono disponibili nella sezione dedicata del sito del Comune di Bergamo, dove verranno pubblicati anche gli aggiornamenti successivi.
Le candidature devono essere presentate online, attraverso il portale nazionale del reclutamento «inPA», entro le 23,59 di venerdì 23 gennaio 2026. Per informazioni è possibile rivolgersi alla direzione Risorse umane del Comune (035.399.389 - [email protected]).
