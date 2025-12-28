Polizia locale, via al bando per due nuove assunzioni

In questo quadro si inserisce la nuova selezione pubblica per l’assunzione di due ufficiali, figure chiamate a coordinare attività operative e a sostenere il lavoro quotidiano degli agenti. Il Comune ha aperto il bando per individuare due nuovi funzionari a tempo pieno e indeterminato. Si tratta di profili con responsabilità gestionali e operative, destinati a potenziare la struttura in vista delle sfide che attendono il corpo nei prossimi anni: dalla sicurezza stradale alla gestione degli eventi, dal controllo di vicinato alle attività di prevenzione.