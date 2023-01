Ponte dell’Epifania, alberghi verso il tutto esaurito a Bergamo e in provincia

Il primo ponte del 2023, quello dell’Epifania, regala una ventata di ottimismo per le attività del settore terziario. Anche a Bergamo. Dalle valli ai laghi, passando per il centro cittadino, la risposta dei turisti per il weekend lungo del 6-7-8 gennaio sarà straordinaria con alberghi che fanno registrare il tutto esaurito - come confermano gli albergatori consiglieri di Ascom Confcommercio Bergamo intervistati - nonostante un meteo non proprio favorevole, almeno nella prima metà della settimana.