Pontesecco, nuova viabilità per il cantiere T2 al via - Le foto

Un’altra novità viabilistica alla confluenza della circonvallazione dentro via Ruggeri da Stabello . L’anno scorso le amministrazioni di Bergamo e Ponteranica hanno costruito lì una delle due rotatorie pensate per migliorare il transito presso il trafficato e critico nodo di Pontesecco. E nella notte tra venerdì e sabato 20 gennaio, invece, la società Tramvie Elettriche Bergamasche (Teb) ha ultimato la nuova carreggiata provvisoria .

La bretella permette la deviazione del tratto finale della circonvallazione Fabriciano all’altezza dell’intersezione con via Ruggeri da Stabello. Una modifica viabilistica necessaria perché in quel punto il tracciato della T2 si svilupperà sopra la circonvallazione

La carreggiata provvisoria, in funzione da questa mattina, consentirà ai veicoli un passaggio dedicato durante tutta la durata del cantiere per la realizzazione della linea tramviaria da e per la valle Brembana, garantendo l’attestamento su due corsie in prossimità della rotonda e rispettando, dunque, la medesima impostazione attuale.