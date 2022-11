Poste, più 20% di pacchi: assunti 48 portalettere per Black friday e Natale

Assunzioni per far fronte all’incremento dei volumi di pacchi postali, che in occasione del periodo natalizio raggiungono picchi notevoli con il proliferare dell’e-commerce. E solo nella Bergamasca, dove vengono consegnati 950mila pacchi l’anno, è atteso un incremento del 20% del volume di pacchi giornalieri nel periodo di picco (che coincide con il «Black friday» del 25 novembre e le date del 19 e 20 dicembre in prossimità del Natale). E ai 403 portalettere assunti da Poste Italiane tra Bergamo e provincia, se ne sono aggiunti altri 48, già operativi nei centri per far fronte alla mole di lavoro (incremento di personale del 12% in Bergamasca nel periodo di picco).