Prenotazioni on line dedicate e totem elimina-code, novità al «Papa Giovanni» per gli utenti con disabilità sensoriali

Sono stati attivati all’ospedale Papa Giovanni XXIII alcuni percorsi dedicati agli utenti con disabilità sensoriali, allo scopo di facilitare loro l’accesso ai servizi offerti dalla prenotazione delle prestazioni sanitarie fino alla loro fruizione in ambulatorio. La prima importante novità è l’attivazione di un form di prenotazione dedicato sul sito internet dell’ospedale, nella sezione «Come fare per > Prenotare una prestazione > Prenotare con il servizio sanitario nazionale > Utenti non vedenti e non udenti».