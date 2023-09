Primi tifosi del Raków a Bergamo. Stadio stracolmo: oltre 13 mila atalantini

Bentornati in Europa, benvenuti a Bergamo. L’Atalanta di nuovo nel calcio dei grandi, i turisti-tifosi di nuovo all’ombra delle Mura. Atalanta-Raków è l’aria internazionale che torna ad accarezzare la città. La si coglierà soprattutto oggi, quest’atmosfera, con i 335 polacchi attesi per la trasferta e (soprattutto) gli oltre 13mila atalantini del Gewiss Stadium. Un quasi sold-out, considerata l’indisponibilità della Curva Sud.

Mancava dal 14 aprile 2022, qui a Bergamo, questa sensazione. Certo allora si giocava contro un’avversaria di livello maggiore – il Lipsia – e con in ballo un passaggio di turno pesante (erano i quarti di finale di Europa League, con vista sulla semifinale), e stasera ci sarà invece una squadra che non accende granché la fantasia. Nemmeno quella dei suoi stessi tifosi, nonostante per loro sia la prima partecipazione a una coppa europea: i supporter del Raków attesi a Bergamo sono 335, meno della metà dei 750 posti disponibili nel settore ospiti, quell’inedito spicchio di stadio ubicato accanto a un cantiere che cresce giorno dopo giorno. Per intendersi: Częstochowa, la città del Raków, ha comunque oltre 200 mila abitanti, non proprio uno sperduto villaggio sulla frontiera est europea. Il grosso dei tifosi polacchi sbarcherà a Orio e i primi sono stati avvistati a Bergamo nella mattinata di giovedì 21 settembre in viale Papa Giovanni XXIII.