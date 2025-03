Processo Verzeni, Sangare ritratta la confessione: «Scappato per paura, non l’ho uccisa io»

Sharon Verzeni, 33 anni, è stata uccisa a Terno d’Isola la notte tra il 29 e il 30 luglio . In tribunale a Bergamo Sangare ha aggiunto: «In quel fatto non ci sono prove che mi fanno colpevole». In tribunale a Bergamo martedì 19 marzo è stato conferito l’incarico per la perizia psichiatrica a Giuseppina Paulillo, psichiatra dell’Usl di Parma. Dovrà dire se Sangare era capace di intendere e volere al momento dei fatti e se ha la capacità di stare in giudizio: ha tempo 90 giorni per depositare gli esiti della perizia che sarà discussa nella prossima udienza, in programma il 22 settembre.