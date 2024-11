«Proterra», con 800 volontari interventi su fiumi e boschi

Cresce «Proterra» , l’iniziativa («erede» di Fiumi sicuri) che vede la regia della Provincia e il coinvolgimento di tante realtà locali, per la prevenzione del rischio idrogeologico. Le attività riguardano la pulizia degli alvei dei corsi d’acqua da rifiuti, rami, sterpaglie, ma anche la pulizia di sentieri e boschi e il ripristino di muri a secco per il contenimento degli argini. «L’attenzione si concentra pure sulle aree “alluvionabili”, ovvero quelle che possono essere allagate da eventuali esondazioni con danni limitati», dice il consigliere provinciale delegato alla Protezione civile, Massimo Cocchi. I Comuni coinvolti quest’anno – con giornate di lavoro già effettuate o da svolgere a breve – sono Bolgare, Montello, Costa di Mezzate, Albano S. Alessandro, San Pellegrino, Costa Serina, Sotto il Monte e Carvico, Telgate, Caprino Bergamasco, Sorisole, Gorlago, Premolo, Parre, Rogno, Almenno San Salvatore, Brembilla, Chignolo d’Isola, Palazzago, Tavernola Bergamasca e Villa d’Almè. Da decidere se si interverrà subito o se saranno rinviati al 2025 Scanzorosciate, Clusone e Valbondione.

Il 30 novembre, inoltre, a Cividate al Piano è previsto un appuntamento particolare: «Sarà un evento di Proterra più “articolato”, che servirà ai volontari per esercitarsi anche con l’uso di macchine e attrezzature e la preparazione di sacchetti per argini di emergenza».

Come funziona Proterra

Ciascun evento di Proterra vede in campo una media di 40 volontari di Protezione civile, con punte anche di cento. Sono Comuni, Comunità montane e Parchi a proporre e organizzare gli interventi: la Provincia valuta la fattibilità e compartecipa alle spese per il vitto dei volontari e l’assistenza sanitaria (quest’anno il budget è di 20mila euro, il doppio del 2023). Supporto, in base al tipo di iniziativa, può arrivare anche da altre associazioni, dal Consorzio di bonifica e dall’Utr, l’Ufficio territoriale regionale. Nel 2023 gli interventi sono stati 12, quest’anno si salirà almeno a 20. «E per il prossimo vorremmo incrementare», spiega Cocchi. Sono 136 le associazioni di Protezione civile in Bergamasca, con oltre 4.500 volontari: Via Tasso, su delega regionale, ha un ruolo di coordinamento.