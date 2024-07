Protesta il personale, penalisti in sciopero: per la giustizia estate sempre più «calda»

Martedì 9 luglio lo sciopero del personale amministrativo di Tribunale e Procura. Da mercoledì 10 tre giorni di astensione (nazionale) per gli avvocati penalisti per puntare l’attenzione sul problema della situazione di emergenza dentro le carceri. Inoltre, nei giorni scorsi, le associazioni forensi che raggruppano gli avvocati bergamaschi hanno chiesto «l’immediata istituzione di un tavolo permanente» alle istituzioni giudiziarie e politiche, invocando una soluzione in merito alla «perdurante crisi» degli uffici giudiziari e delle cancellerie e in particolare dell’Unep (Ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del Tribunale cittadino). Proteste e rimostranze che si sommano e che surriscaldano il clima dell’estate per in mondo della giustizia bergamasca, all’interno della quale si trascinano una serie di problemi che ancora sembrano non trovare soluzione.

La protesta

Circa un centinaio i dipendenti amministrativi di Tribunale e Procura che martedì hanno partecipato alla manifestazione davanti al palazzo di giustizia di via Borfuro. Tra i motivi della protesta, il tema del riconoscimento del «plus» orario, con un sistema di compensazioni vigente fino a qualche tempo fa per riconoscere le ore in più svolte dal personale: «C’era un accordo che, a dicembre, la dirigenza ha deciso di disdire ritenendolo illegittimo: chiediamo sia ripristinato fino a quando non arrivi una comunicazione ufficiale», ha affermato Leopoldo Chiummo (Fp-Cgil). Francesca Mezzanotte (Flp) ha messo l’accento sulla «peculiarità della sede di Bergamo» che, anche grazie alla presenza dell’aeroporto, è spesso scelta dai nuovi assunti che «poi però vanno via, verso posti più moderni e dinamici». In primo piano anche «i mancati riconoscimenti» e le questioni economiche tra cui «i salari accessori pagati in ritardo» o i buoni pasto che molti esercenti non accettano. Ma tra i problemi maggiori, c’è quello dell’organico, in particolare per il Giudice di pace: «La competenza civile è raddoppiata ma il personale resta lo stesso, la pianta organica è inadeguata», ha aggiunto.

Stesse difficoltà per la carenza di personale anche nella sede della procura, in piazza Dante Stesse difficoltà per la carenza di personale, riscontrate anche in piazza Dante, sede della procura. Armando Cocco (Rsu), ha rilevato che seppure ci sono nuove assunzioni d’altra parte «ci sono i pensionamenti», e quindi la situazione non migliora, ritenendo comunque che la situazione «di fatica e di stress» non sia circoscritta a Bergamo. Tornando in Procura, Cocco ha ricordato che «le piante organiche sono state fatte decenni fa, fotografando la situazione numerica e non le qualifiche necessarie. Poi il lavoro è aumentato ma non è aumentato il personale». Presente alla manifestazione, anche un sindacalista dell’Usb pubblico impiego di Torino, Antonello Solimeno, che ha affermato: «Come sigla sindacale, condividiamo in pieno la protesta di Bergamo».

De Sapia: «Disponibilità»