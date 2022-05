Pubblico impiego, la corsa alla pensione. Cisl: «Un esodo, ora serve una riforma»

Se non è una fuga dal pubblico impiego, poco ci manca. Anche nella Bergamasca sono in crescita i numeri dei dipendenti pubblici che hanno deciso di lasciare il lavoro per aver raggiunto i requisiti minimi per la pensione, beneficiando anche dell’incremento della spesa per gli assegni mensili erogati ai lavoratori provenienti dal pubblico impiego. Un’analisi dell’Osservatorio Cisl Fnp (pensionati) di Bergamo e provincia, condotta sulla base di dati Inps, certifica infatti che dal 2021 a oggi il numero di pensioni «vigenti» erogate in favore di residenti nella provincia di Bergamo ha toccato quota 34.430, ben 878 in più rispetto al 2021, quando erano 33.552, e oltre mille in più (per la precisione 1.240) se si considera il dato del 2020, quando di pensioni a dipendenti pubblici ne risultavano 33.190 (fonte osservatorio Inps). Se si osserva il dato del 2018, quando le pensioni erogate ad ex dipendenti pubblici erano 31.510, la crescita è di 2.920 pensionati in più in quattro anni.