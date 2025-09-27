Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Sabato 27 Settembre 2025

Quale futuro per i giovani? Partecipa al nostro sondaggio

L’ANALISI. Un sondaggio online per conoscere l’opinione dei giovani sul futuro. Tra clima, guerre e ansie relative alla socialità.

Redazione Web
Redazione Web

Giovani e futuro, il sondaggio de L’Eco di Bergamo
Giovani e futuro, il sondaggio de L’Eco di Bergamo

I giovani, come vedono il futuro? In cosa credono? Di cosa hanno paura? Si parla tanto delle nuove generazioni, spesso con tono giudicante. Per questo abbiamo pensato di ribaltare il piano, mettendoli al centro, chiedendo loro cosa si aspettano dal domani.

«Il futuro che vogliamo»

L’Eco di Bergamo ha lanciato un’inchiesta dal titolo «Il futuro che vogliamo», uno spazio online dedicato ai giovani - bergamaschi e non solo - dai 14 ai 19 anni. Con un sondaggio per mettere i loro pensieri sul tavolo, dargli una forma, identificare problemi e immaginare soluzioni.

Leggi anche

Ragazze e ragazzi possono rispondere online a quattro domande decisive: come vedi il futuro? Di che cosa hai più paura? In che cosa speri di più? Hai una certezza su cui fai affidamento?

Manda le tue riflessioni

Il tema sarà approfondito nelle prossime settimane, quando le risposte dei giovani permetteranno un’analisi su scala più ampia. Chi vuole, può inviare riflessioni e approfondimenti personali sui temi trattati dall’inchiesta a [email protected]. È possibile firmarsi anche soltanto con il nome di battesimo.

Il sondaggio

Bergamo
Politica
Politica (generico)
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Conflitti (generico)
famiglia
Sociale
Questioni sociali (generico)
L’Eco di Bergamo
Il futuro che vogliamo