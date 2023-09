Raccolta fondi per gli sfollati di via Moroni a Bergamo: raggiunti i 10mila euro

Grazie al contributo di 62 donatori sono stati raccolti i primi 10mila euro a sostegno dei residenti di via Moroni colpiti dal grave incendio del 21 agosto . In supporto dei circa 50 sfollati rimasti senza casa, L’Eco di Bergamo ha infatti pensato a cinque micro-progetti mirati per far fronte all’emergenza, con l’obiettivo di fornire un aiuto materiale, psicologico e legale agli inquilini coinvolti nel disastro, creando una catena della solidarietà in collaborazione con Comune di Bergamo e Croce Rossa Italiana-Comitato di Bergamo: dalle spese educative per i minori al sostegno abitativo per i residenti e le attività commerciali ferme (affitto e pagamento utenze) fino al supporto psicologico e alle spese legali.