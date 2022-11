Ragazzo ferito con un machete, la Cgil: «Stazione Fs terra di nessuno»

Un ragazzo preso di mira da una gang, raggiunto sulla vettura del treno e, infine, aggredito con un machete, un grosso coltello, che gli ha procurato ferite a una mano, a una gamba e al capo. Portato in ospedale per le suture del caso ne avrà per 30 giorni. È successo sabato scorso, alla stazione ferroviaria di Bergamo. La denuncia di una situazione allarmante arriva dalla Filt-Cgil provinciale, che ha raccolto le paure e le testimonianze dei lavoratori. Il sindacato parla di stazione «insicura, abbandonata a se stessa, ormai diventata terra di nessuno, tra regolamenti di conti, risse, scippi e molestie, soprattutto nel fine settimana: i lavoratori hanno segnalato l’ultimo di una serie di gravi episodi di violenza provocati da gang di ragazzi, alcuni minorenni, che vanno ad aggiungersi ad altri casi di delinquenza comune».