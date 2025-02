Raid notturno dei ladri al teatro Donizetti, sottratti 250 euro dalla biglietteria

Ladri in azione al teatro Donizetti di Bergamo, dove nel cuore della notte tra sabato 1 e domenica 2 febbraio sono stati sottratti 250 euro dalla biglietteria. Due i soggetti in azione, come certificato dalle immagine del sistema di video-sorveglianza. I malviventi hanno forzato una delle porte d’ingresso, su piazza Cavour. Stando alle ricostruzioni, uno dei due è poi entrato nei locali, riuscendo ad arraffare solo i 250 euro d’incasso del bar che erano stati depositati in biglietteria dopo lo spettacolo di sabato sera. Mentre il complice è rimasto fuori dal teatro per fare da palo.