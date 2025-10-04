Rapine ed estorsioni ai danni di coetanei: 16enne finisce in comunità

La misura cautelare è stata eseguita nella mattinata di venerdì 3 ottobre dai carabinieri di Stezzano, su disposizione del gip del Tribunale per i Minorenni di Brescia. Il provvedimento prevede l’inserimento del minore in una struttura protetta, nell’ambito di un percorso di recupero e rieducazione, sotto la supervisione dell’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni.

Due episodi ricostruiti dai carabinieri

Le indagini, coordinate dalla Procura per i Minorenni di Brescia, hanno permesso di ricostruire due episodi particolarmente gravi avvenuti nei mesi scorsi in Bergamasca. Lo scorso marzo il ragazzo avrebbe aggredito un coetaneo, colpendolo alla testa con una bottiglia per poi sottrargli le chiavi di casa. Avrebbe quindi preteso del denaro per restituirle. Il 12 aprile, in un secondo episodio, avrebbe costretto alcuni minorenni a consegnargli dei capi di abbigliamento, con modalità violente, riprendendo due delle vittime e diffondendo poi il video sui social.