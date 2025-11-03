Reati, Milano resta in vetta: in crescita in provincia di Bergamo

Dopo Milano Pavia, con 22.007 delitti denunciati all’autorità giudiziaria dalle forze di polizia (+1,38%), occupa il 21esimo posto di questa speciale classifica del quotidiano di Confindustria. Seguono Varese con 33.084 illeciti (+2,59%) e Monza e Brianza con 31.751 reati (+12,03%), la provincia che segna il maggiore incremento insieme a quella di Mantova (12.426, +4,81%). Reati in aumento anche a Bergamo (37.672 +0,67%) e Como (18.316, +1,48%), mentre sono in calo a Brescia (44.232, -1,02%), Lodi (7.114, -0,41%), Lecco (9.612, -3,46%), Cremona (10.114, -5,41%) e Sondrio (4.151, -1,10%).