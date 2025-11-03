Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 03 Novembre 2025

Reati, Milano resta in vetta: in crescita in provincia di Bergamo

I DATI. La classifica del Sole 24 ore: reati in aumento in Bergamasca con 37.672 illeciti (+0,67%).

(Foto di Unsplash)

È Milano l’area metropolitana in cui si registra il maggior numero di delitti denunciati all’autorità giudiziaria dalle forze di polizia, nonostante un lieve decremento (-2%). Secondo l’Indice della criminalità del «Sole 24 Ore», il tasso ogni 100mila abitanti sfiora il record dei 7mila illeciti, per un totale di 225.786 denunce di reato in 12 mesi, in media 618 al giorno.

Dopo Milano Pavia, con 22.007 delitti denunciati all’autorità giudiziaria dalle forze di polizia (+1,38%), occupa il 21esimo posto di questa speciale classifica del quotidiano di Confindustria. Seguono Varese con 33.084 illeciti (+2,59%) e Monza e Brianza con 31.751 reati (+12,03%), la provincia che segna il maggiore incremento insieme a quella di Mantova (12.426, +4,81%). Reati in aumento anche a Bergamo (37.672 +0,67%) e Como (18.316, +1,48%), mentre sono in calo a Brescia (44.232, -1,02%), Lodi (7.114, -0,41%), Lecco (9.612, -3,46%), Cremona (10.114, -5,41%) e Sondrio (4.151, -1,10%).

A Milano, nonostante la ripresa post pandemia della criminalità, tornata ai livelli del 2018, l’area metropolitana resta comunque molto lontana dai volumi di reati registrati tra il 2006 (290.652 illeciti) e il 2014 (258.559).

