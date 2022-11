Reddito di cittadinanza, con le modifiche in vista a rischio 4.200 assegni

La norma precisa deve ancora essere messa nero su bianco, il criterio definitivo è ancora in fase di valutazione. Ma l’orientamento pare chiaro: mantenere il Reddito di cittadinanza solo per chi non può lavorare, e toglierlo a chi invece è «occupabile». È la strada tracciata dal governo: la conseguenza – per il momento in ipotesi – è che la «stretta» possa tagliare il sussidio a circa 4.200 bergamaschi. La bussola è nei numeri, nell’incrocio tra i dati dell’Inps e dell’Anpal (l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro). A settembre, secondo appunto l’ultimo aggiornamento dell’Istat, in Bergamasca il reddito di cittadinanza era erogato a 5.292 nuclei familiari, per un totale di 10.907 persone beneficiarie.