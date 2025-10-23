Regione, l’assessore Mazzali lascia: in pole Debora Massari

Per sostituirla è in pole position Debora Massari, figlia del celebre pasticcere Iginio Massari e considerata vicina al partito meloniano: manca solo l’ufficialità per quello che sarà a tutti gli effetti un incarico da assessore esterno, su un ambito che acquisirà ancora più rilievo con le imminenti Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Mazzali al momento torna consigliera regionale «semplice», facendo slittare fuori dal Pirellone il bresciano Giorgio Bontempi, che faceva da «supplente» in quanto i consiglieri nominati assessori liberano un posto in aula finché mantengono l’incarico in giunta. «Ringrazio tutti coloro che hanno condiviso con me questa esperienza – ha commentato l’ormai ex assessore -. Lascio questo incarico con orgoglio e gratitudine, e con l’impegno di continuare a lavorare, anche da un’altra prospettiva, per la nostra Lombardia. Sento il bisogno di tornare a occuparmi del mondo venatorio, che mi ha sempre dato fiducia, affetto e lealtà. Continuerò a lavorare per rappresentarlo con la stessa passione e concretezza che ho dedicato alla Lombardia». «Ringrazio Barbara Mazzali – sono le parole del governatore Attilio Fontana – per il lavoro svolto durante il suo mandato e rivolgo a lei un sincero augurio per le attività future. Con lei la giunta ha portato avanti progetti importanti, sempre nel segno di una leale collaborazione».