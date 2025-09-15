Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 15 Settembre 2025

Riapre lo «scavalco» da via Maironi nelle ore di punta. In mattinata code da Pontesecco verso Bergamo - Le foto

LA VIABILITÀ. Mattinata di traffico intenso dalla valle Brembana verso Bergamo quella di lunedì 15 settembre. Rallentamenti a causa di qualche piccolo incidente e della ripresa a pieno regime delle scuole. Riaperto anche lo scavalco nelle ore di punta.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Riaperto lo scavalco di Città Alta da via Maironi da Ponte: traffico moderato verso Città Alta e cartelli ancora presenti per indicare i lavori
Riaperto lo scavalco di Città Alta da via Maironi da Ponte: traffico moderato verso Città Alta e cartelli ancora presenti per indicare i lavori
(Foto di Bedolis)

Giornata di traffico intenso nella mattinata di lunedì 15 settembre a Bergamo in quella che forse a tutti gli effetti può essere la ripresa delle attività scolastiche per studenti, famiglie e insegnanti. La campanella infatti è suonata per tutti gli ordini e gradi venerdì 12 settembre ma in molti casi con lezioni scaglionate e non a orario pieno mentre da oggi si fa sul serio. Gli effetti sulla viabilità si sono visti un po’ ovunque con rallentamenti e code nell’ora di punta tra le 7 e le 8.30. Sul fronte del cantiere di via San Bernardino, l’asse più sofferente è stato quello via Autostrada-Malpensata, lunghe code anche lungo via San Giorgio dove ci sono i lavori dell’e-Brt.

Il traffico in via Ruggeri da Stabello nella mattinata di lunedì 15 settembre
Il traffico in via Ruggeri da Stabello nella mattinata di lunedì 15 settembre

In particolare lunghe code si sono registrate dal nodo di Pontesecco (dalla Valle Brembana) sia in direzione via Ruggeri da Stabello sia verso la circonvallazione fino all’uscita stadio/Monterosso (complice anche qualche incidente di lieve entità). Anche la riapertura dello «scavalco» verso Città Alta da via Maironi da Ponte non ha aiutato molto.

La salita verso lo scavalco di Città Alta da via Maironi
La salita verso lo scavalco di Città Alta da via Maironi
La segnaletica a Valtesse
La segnaletica a Valtesse

Segnaletica e senso unico alternato

Molti automobilisti probabilmente non erano certi che il passaggio fosse effettivamente percorribile: i cartelli di divieto, infatti, non sono ancora stati rimossi (perché il cantiere non è chiuso del tutto), alimentando dubbi. Una volta imboccato lo scavalco, la situazione invece è stata di traffico moderato: al semaforo a senso unico alternato passavano circa dieci auto per volta, con tempi di attesa di circa due minuti. La strada, che prima della chiusura era utilizzata quotidianamente da circa 5mila veicoli per «tagliare» da via Baioni al centro città, è interdetta al traffico dallo scorso 3 febbraio per i lavori all’acquedotto di Uniacque e per gli interventi del Comune sul consolidamento della carreggiata e dei muri di sostegno.

I nuovi orari dello scavalco per Città Alta

La Giunta comunale, già a luglio, ha approvato la nuova regolamentazione della Zona a traffico limitato di Valverde. Il cosiddetto «scavalco» è percorribile soltanto negli orari di punta delle giornate lavorative: dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9.30 e dalle 16 alle 19.30. L’obiettivo è ridurre del 60% il traffico medio settimanale di attraversamento di Città Alta, garantendo maggiore sicurezza per i pedoni e tutelando le Mura veneziane. Resta da capire se la chiusura forzata di via Maironi possa appesantire e in che misura il traffico su via Baioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
incidenti stradali
Arte, cultura, intrattenimento
Fotografia