Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 29 Dicembre 2025

Ricoverato in ospedale per controlli, rubate carte di credito e 300 euro a Simone Moro

IL FURTO. L’episodio è avvenuto sabato all’interno del reparto di cardiologia dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove l’alpinista è ricoverato per i controlli a seguito del malore accusato in Nepal. Prelevati 3.000 euro.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’ospedale Papap Giovanni di bergamo dove Simone Moro è ricoverato e dove l’alpinista sabato ha subito il furto di carte di credito e contanti.
L'ospedale Papap Giovanni di bergamo dove Simone Moro è ricoverato e dove l'alpinista sabato ha subito il furto di carte di credito e contanti.

Dopo il rientro a Bergamo dal Nepal, continuano le disavventure per l’alpinista Simone Moro, ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII da una settimana «per controlli, proseguire la terapia e un check up completo», come racconta lui stesso al telefono, dopo l’intervento subìto a Kathmandu «per liberare da un coagulo una coronaria».

L’alpinista Simone Moro nel video in cui ha annunciato il malore in Nepal
L’alpinista Simone Moro nel video in cui ha annunciato il malore in Nepal

Mentre si trovava fuori dalla sua stanza nel reparto di Cardiologia, sabato pomeriggio è stato derubato del bancomat e di due carte di credito, oltre che dei 300 euro in contanti che aveva con sé. «Me ne sono accorto solo domenica – spiega, ricostruendo quanto accaduto non senza far trasparire amarezza –, quando mi è arrivata una notifica dalla banca circa un prelievo da 600 euro».

Aperto il portafoglio, Moro ha visto che mancavano soldi e carte, subito bloccate. Ma nel frattempo, tra le 16.30 di sabato e le 12 di domenica, chi ha messo a segno il furto in ospedale durante l’orario di visita ai pazienti (riuscendo a farla franca nonostante il servizio di guardiania e i controlli continui) aveva già effettuato diversi prelievi agli sportelli Atm tra Bergamo e Milano, per un totale di 3mila euro . «Per lo meno non mi hanno rubato i documenti», sdrammatizza, sottolineando la vicinanza subito dimostrata dal reparto e dal direttore della Cardiologia 1, il dottor Michele Senni. «In questi giorni dovrebbero dimettermi. Provvederò subito a sporgere denuncia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Milano
Salute
Ospedali, Cliniche
Malattia
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Furti, Rapine
Simone Moro
Michele Senni
Papa Giovanni XXIII