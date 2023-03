Rifiuti: in città aumenta la quota differenziata, ma ogni 5 controlli trovata un’infrazione

Un capoluogo sempre più riciclone. A Bergamo diminuisce il volume dell’indifferenziato, cresce la raccolta differenziata e vengono potenziati i servizi per far fronte all’appuntamento della Capitale della Cultura. Il report elaborato da Aprica fotografa la situazione in città. Nel 2022 sono stati raccolti quasi 58 milioni di chili di rifiuti. Di questi è stato differenziato ben il 77% del totale.