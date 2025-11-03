Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 03 Novembre 2025
Rilascio e rinnovo del passaporto negli uffici postali: ora è possibile in tutte le sedi della provincia di Bergamo
LA NOVITÀ. Sale così a 3.215 il numero complessivo delle sedi abilitate a livello nazionale.
Bergamo
Da lunedì 3 novembre, in tutti gli uffici postali della provincia di Bergamo è possibile richiede e rinnovare il passaporto. Sale così a 3.215 il numero complessivo delle sedi abilitate: 2.800 uffici postali Polis e 415 uffici postali di grandi città.
Per richiedere il rilascio del passaporto negli uffici postali delle grandi città è necessaria la prenotazione
L’ampliamento del servizio continuerà progressivamente fino a coprire l’intera rete nazionale. Oltre a semplificare i passaggi burocratici, il rilascio e rinnovo del passaporto riduce il divario tra le aree urbane e i territori meno serviti: un contributo rilevante per gli abitanti delle località più isolate d’Italia.
Come funziona
Per il rilascio o il rinnovo del passaporto basta consegnare all’ufficio postale un documento d’identità valido, il codice fiscale, due fotografie, pagare in ufficio il bollettino per il passaporto ordinario, da 42,50 euro, e una marca da bollo da 73,50 euro.
In caso di rinnovo è necessario consegnare il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Sarà l’operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Per richiedere il rilascio del passaporto negli uffici postali delle grandi città è necessaria la prenotazione, registrandosi al sito di Poste Italiane. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato direttamente a domicilio.
