Rilascio e rinnovo del passaporto negli uffici postali: ora è possibile in tutte le sedi della provincia di Bergamo

Da lunedì 3 novembre, in tutti gli uffici postali della provincia di Bergamo è possibile richiede e rinnovare il passaporto. Sale così a 3.215 il numero complessivo delle sedi abilitate: 2.800 uffici postali Polis e 415 uffici postali di grandi città.

L’ampliamento del servizio continuerà progressivamente fino a coprire l’intera rete nazionale. Oltre a semplificare i passaggi burocratici, il rilascio e rinnovo del passaporto riduce il divario tra le aree urbane e i territori meno serviti: un contributo rilevante per gli abitanti delle località più isolate d’Italia.

Come funziona

In caso di rinnovo è necessario consegnare il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Sarà l’operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento. Per richiedere il rilascio del passaporto negli uffici postali delle grandi città è necessaria la prenotazione, registrandosi al sito di Poste Italiane. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato direttamente a domicilio.