Rissa tra due gruppi di tifosi nella notte a Bergamo: spunta un coltello, muore un 26enne

L’OMICIDIO. Il giovane deceduto si chiamava Riccardo Claris. Il tragico episodio è avvenuto in via Ghirardelli, nei pressi dello stadio, all’una della notte tra sabato 3 e domenica 4 maggio. Il presunto omicida è un 19enne bergamasco incensurato, che è stato portato in carcere.