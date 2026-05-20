Ristorazione e turismo, stagione al via: 130 al Job day, ma ne servono ben 4.200

In sala si respira energia e voglia di fare, anche perché di spazi d’azione ce ne sono, e ampi. L’arrivo della stagione estiva porterà tra maggio e luglio ad assumere circa 4.200 persone nel comparto dei servizi turistici, di alloggio e ristorazione in tutta la Bergamasca. Sono stime quelle elaborate dall’analisi Excelsior di Unioncamere e condotta in provincia da Bergamo Sviluppo (Azienda speciale della Camera di Commercio); calcoli nei quali non sono conteggiate le «uscite», tipiche dei settori stagionali, ma che rendono bene la dinamicità del mercato. E così a Daste al «Job day summer 2026», l’evento promosso dai Centri per l’Impiego della Provincia con le associazioni di categoria - Confcommercio, Confesercenti e Coldiretti - e i 32 partner pubblici e privati del Patto territoriale del Turismo (di cui la Provincia è capofila) si sono presentati 130 candidati.

Giovani soprattutto, ma anche adulti. Donne e uomini in egual misura. E un mix variegato di italiani e stranieri. Tutti in cerca di un’opportunità lavorativa e pronti a consegnare il proprio curriculum e svolgere un colloquio con le 13 aziende della ristorazione e dei locali estivi che hanno aderito alla 3ª edizione del Job Day (da Nxt Bergamo al Circolino, da Edoné a Da Mimmo).

Un fabbisogno specifico, quello delle realtà presenti, che si è tradotto in 80 posti di lavoro offerti - tra aiuto cuochi, operatori di sala, barman e altre figure professionali - a fronte di 170 persone iscritte in tutto al Job Day, che ha registrato una quarantina di defezioni (ma i candidati assenti, precisa la Provincia, saranno tutti ricontattati).

«Ci auguriamo un avvio positivo per la stagione, nella speranza che il settore continui a essere attrattivo», è l’auspicio di Oscar Fusini, direttore di Confcommercio Bergamo

Le testimonianze

Tra chi s’è messo in coda c’erano molti giovani brillanti e intraprendenti. Come Diego Cabrera, 21 anni di Barcellona, studente di Ingegneria alla St. Louis University (Usa). «Sono in pausa dagli studi, mi sono trasferito a Seriate per via del lavoro di mio padre – racconta –. Sono qui da un anno e sentivo il bisogno di mettermi in gioco. Qui non conosco nessuno. Così oggi ho trovato il coraggio di venire». Dalla sua vanta esperienze come cameriere e la conoscenza perfetta di due lingue straniere, inglese e spagnolo: «Sono disponibile a ogni lavoro, sono anche automunito. So di poter essere utile nell’accoglienza dei turisti e amo stare a contatto con il cliente. Ma soprattutto mi piace imparare». La stessa attitudine di Houda El Anzi, 23 anni, di Colognola. Iscritta a Lingue all’Università Pegaso, ha già esperienza nei bar: «Cerco ambienti giovani e stimolanti ma prima di tutto sereni. Lo stipendio è importante ma non è tutto – tiene a sottolineare –. Preferisco guadagnare 1.200 euro al mese ma lavorare in un posto dove sto bene e senza ansie anziché 1.800 euro ma tornare a casa frustrata».

Giovani soprattutto, ma anche adulti. Donne e uomini in egual misura. E un mix variegato di italiani e stranieri. Tutti in cerca di un’opportunità lavorativa e pronti a consegnare il proprio curriculum e svolgere un colloquio con le 13 aziende della ristorazione e dei locali estivi

Aspettative e sogni