Rsa, rincari in vista: fino a 10 euro al giorno. «Crescita enorme dei costi e pochi ristori»

La situazione è difficile ormai da quasi tre anni. Prima la pandemia, con tutte le sue conseguenze: organizzative, economiche, sanitarie. Poi, proprio quando si stava iniziando a uscire dall’emergenza sanitaria sperando di tornare a una parvenza di normalità, la «bolla energetica» ha invece scatenato la tempesta con i costi alle stelle per elettricità e riscaldamento. In mezzo a tutto ciò, i ristori si sono confermati insufficienti a far fronte di una situazione complicatissima. La conclusione è purtroppo inevitabile: le rette delle case di riposo bergamasche si avviano ad aumentare, con incrementi fino a 10 euro al giorno.