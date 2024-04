Ruba l’orologio dal polso di un automobilista, fermato minorenne

Una pattuglia della squadra Volanti è intervenuta domenica sera in via Mai a Bergamo per la segnalazione di un furto di orologio dal polso di un uomo che era a bordo di un’auto parcheggiata con il braccio fuori dal finestrino.

Un giovane in pochi istanti e con grande destrezza lo ha sfilato dal braccio e poi è fuggito servendosi anche di un monopattino elettrico. Il rapinato ha seguito con l’auto il fuggitivo suonando il clacson per attirare l’attenzione.

Il rumore ha richiamato l’attenzione di una pattuglia di agenti che era in zona. I poliziotti hanno fermato il giovane ladro e lo hanno condotto in questura. Il ragazzo è risultato straniero e minorenne senza precedenti. È stato quindi deferito in stato di libertà alla procura dei minorenni, in attesa anche di valutare altri provvedimenti di prevenzione nei suoi confronti