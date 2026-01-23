Rubata la sciarpa dell’Atalanta in ricordo di Francesco Benedetti, il pedone investito a Bergamo

A pochi metri dall’attraversamento pedonale di largo Porta Nuova, dove è stato investito nel primo pomeriggio di giovedì mentre attraversava la strada, amici e colleghi del dottor Francesco Benedetti avevano lasciato fiori e una sciarpa atalantina in suo ricordo. Giovedì pomeriggio 22 gennaio, però, è arrivata un’ulteriore notizia che ha aggiunto amarezza al dolore, ad una settimana dall’incidente mortale (una carambola innescata da un’auto passata col semaforo rosso) che è costato la vita al medico 59enne di Colognola, grande tifoso nerazzurro: la sciarpa è stata rubata.

«Non c’è limite al peggio»

Un gesto che ha profondamente colpito la sorella Cinzia: «Non c’è limite al peggio - commenta -, è una mancanza di rispetto che per chi si è sempre speso per gli altri come mio fratello. Ma certamente non verrà meno il suo ricordo per un atto che non merita nemmeno di essere commentato».

il vuoto lasciato da Francesco è diventato evidente non solo sul piano umano, ma anche operativo: abbiamo perso un punto di riferimento

Una vita dedicata agli altri