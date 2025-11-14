Rubate le decorazioni natalizie lungo la Corsarola: ladri ripresi dalle telecamere

Un gesto inspiegabile ha scosso l ’atmosfera natalizia del cuore di Bergamo. Nella notte tra il 12 e il 13 novembre, un gruppo di giovani ha rubato sette sfere natalizie dal porticato dell’Osteria Donizetti , nel quartiere Corsarola in Città Alta.

L’Osteria Donizetti, nel quartiere Corsarola in Città Alta, e le decorazioni natalizie

Le sfere, rosso e oro, erano state posizionate la settimana prima, subito dopo il Triduo dei Morti, per abbellire il porticato del ristorante in vista delle festività. Durante la notte, però, le telecamere di videosorveglianza del locale hanno registrato tre giovani in evidente stato di ubriachezza che hanno rubato gli addobbi, portandoli via a mano. Un danno quantificato in 2.000 euro circa senza contare l’amarezza che lascia il gesto nei titolari. I titolari sporgeranno regolare denuncia ai Carabinieri di Bergamo.