Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 14 Novembre 2025

Rubate le decorazioni natalizie lungo la Corsarola: ladri ripresi dalle telecamere

IL CASO. Il furto tra il 12 e il 13 novembre di notte: rubate sfere decorative rosse e dorate all’Osteria Donizetti in Città Alta.

I ladri delle decorazioni natalizie in Città Alta ripresi dalle telecamere lungo la Corsarola
I ladri delle decorazioni natalizie in Città Alta ripresi dalle telecamere lungo la Corsarola

Un gesto inspiegabile ha scosso l’atmosfera natalizia del cuore di Bergamo. Nella notte tra il 12 e il 13 novembre, un gruppo di giovani ha rubato sette sfere natalizie dal porticato dell’Osteria Donizetti, nel quartiere Corsarola in Città Alta.

L’Osteria Donizetti, nel quartiere Corsarola in Città Alta, e le decorazioni natalizie
L’Osteria Donizetti, nel quartiere Corsarola in Città Alta, e le decorazioni natalizie

Le sfere, rosso e oro, erano state posizionate la settimana prima, subito dopo il Triduo dei Morti, per abbellire il porticato del ristorante in vista delle festività. Durante la notte, però, le telecamere di videosorveglianza del locale hanno registrato tre giovani in evidente stato di ubriachezza che hanno rubato gli addobbi, portandoli via a mano. Un danno quantificato in 2.000 euro circa senza contare l’amarezza che lascia il gesto nei titolari. I titolari sporgeranno regolare denuncia ai Carabinieri di Bergamo.

Purtroppo, non è il primo episodio simile: già lo scorso Natale, il Baretto di San Vigilio aveva subito un furto altrettanto singolare, quando due orsi giganti sparirono misteriosamente dal dehors, per poi essere restituiti dalla Befana il 6 gennaio successivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Tradizioni
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Disordini
Sociale
Questioni sociali (generico)
Tempo libero
Vita quotidiana
