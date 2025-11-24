Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 24 Novembre 2025
Rubati addobbi natalizi e i regali per i bambini in difficoltà. Giuliana: «Fate un bel gesto, riportateli»
L’APPELLO. Giuliana D’ambrosio, titolare dell’omonima trattoria, ha denunciato sui social il furto dei regali destinati ai bambini dell’associazione Rava.
Bergamo
«Fate un bel gesto, riportateli!» con queste parole Giuliana D’ambrosio, titolare dell’omonima e notissima trattoria bergamasca, si è rivolta via social alle due persone in bicicletta che nella notte tra sabato e domenica hanno sottratto alcuni addobbi natalizi e soprattutto i regali destinati ai bambini in difficoltà della Fondazione Francesca Rava.
Giuliana lancia un appello su Facebook: «Riportateli, saremo amici come prima».
© RIPRODUZIONE RISERVATA