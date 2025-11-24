Rubati addobbi natalizi e i regali per i bambini in difficoltà. Giuliana: «Fate un bel gesto, riportateli»

«Fate un bel gesto, riportateli!» con queste parole Giuliana D’ambrosio, titolare dell’omonima e notissima trattoria bergamasca, si è rivolta via social alle due persone in bicicletta che nella notte tra sabato e domenica hanno sottratto alcuni addobbi natalizi e soprattutto i regali destinati ai bambini in difficoltà della Fondazione Francesca Rava.