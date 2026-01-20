Cronaca / Bergamo Città
Martedì 20 Gennaio 2026
Ryanair, tre nuove rotte da Bergamo per l’estate 2026
LE NOVITÀ. Ryanair ha annunciato il programma per l’estate 2026 dagli aeroporti di Bergamo Orio al Serio e Milano Malpensa. «Per stimolare la crescita, via all’addizionale comunale».
Milano
Due i nuovi aerei che saranno utilizzati nello scalo bergamasco, con 3 nuove rotte nell’estate 2026: Lemnos (Grecia), Rabat (Marocco) e Pescara (rotta ripristinata). Lo ha annunciato stamani il Ceo di Ryanair, Eddie Wilson, in una conferenza stampa a Milano.
I numeri di Ryanair
Ryanair prevede (per l’estate 2026) 14 milioni di passeggeri (+6%) su Bergamo. L’investimento sui 2 nuovi aerei con base a Bergamo ammonta a 2,4 miliardi di dollari, in un sistema che supporta su Orio oltre 11.200 posti lavoro.
L’appello al governo
«Abbiamo lavorato a stretto contatto con i team di Sacbo e Sea per supportare la crescita. Invitiamo il Governo italiano ad eliminare l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti per stimolare un’ulteriore crescita».
La compagnia aerea ha lanciato una promozione con tariffe da 29,99 euro per viaggiare fino a settembre, già disponibili per la prenotazione tramite l’app Ryanair
