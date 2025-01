Salvarono due persone: premiati tre agenti di Ciserano e Treviglio

Storie di servizio e di dedizione alla collettività: sono 23 gli agenti di Polizia locale, provenienti da diversi comuni della Lombardia, premiati il 20 gennaio a Varese nel corso di una cerimonia solenne nella ricorrenza di San Sebastiano. Si tratta di personale che si è distinto per meriti speciali per episodi avvenuti nel 2023. E tre di questi agenti sono impegnati in Bergamasca, a Ciserano e Treviglio.

Con il defibrillatore

La comandante della polizia locale di Ciserano, Carolina Vendramini, è stata insignita della Croce e nastrino per meriti speciali. Nella motivazione del premio si legge che il 15 febbraio 2023 « interveniva tempestivamente in soccorso di un uomo di 44 anni colto da improvviso arresto cardiaco all’esterno di un bar. Mediante un defibrillatore presente sul posto, gli praticava le appropriate manovre di primo soccorso e di rianimazione, scongiurando conseguenze più gravi». «Sono onorata – commenta la comandante – e ringrazio sentitamente di cuore per questo prezioso riconoscimento che esorta a proseguire, assieme ai colleghi del comando, il costante lavoro che viene prestato a favore dei cittadini sul territorio». A congratularsi è anche la sindaca, Caterina Vitali, per un riconoscimento che è «testimonianza del lavoro quotidiano svolto da lei e dagli uomini del comando al servizio della cittadinanza».

I premiati della Polizia locale a Treviglio

(Foto di Luca Cesni)

Salvarono una ragazza