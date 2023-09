Salvini: «Il modello di prevenzione di On The Road a servizio del paese»

«Le attività “On the Road” che hanno per protagonisti i giovani vanno estese ben oltre i confini della Lombardia, perché diventino un vero modello nazionale di prevenzione sui rischi della strada e di educazione alla legalità». Così il Vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, intervenuto a Milano alla conferenza stampa di bilancio delle attività «On the Road» 2023 che si è svolta oggi a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio Regionale della Lombardia. Solo nel 2023 sono oltre 100 i giovani dai 16 e i 20 anni, di oltre 40 Comuni della Lombardia, coinvolti per attività sul campo di consapevolezza dei rischi sulla strada e di educazione alla legalità insieme a Polizie Locali, Forze dell’Ordine, realtà impegnate nell’Emergenza Sanitaria e le Istituzioni.