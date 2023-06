Sangue e plasma, in 10 anni calo di 10mila donazioni: «Al lavoro per rilanciarle»

È un bene prezioso come la vita. Oltre la retorica c’è la concretezza, l’importanza del sangue (e del plasma) e della donazione. Gli ultimi tempi, però, non sono dei più semplici: le donazioni sono in calo, in Bergamasca nel giro di dieci anni se ne sono perse quasi diecimila. È una parabola di calo comune al resto del Paese, senza tracolli ma con uno stillicidio costante, al netto di un effetto Covid già riassorbito.