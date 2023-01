Scende dal camion per constatare l’incidente e viene travolto in A4: la vittima di Almenno San Bartolomeo

Era sceso dal suo furgone per constatare i danni dell’impatto con un altro mezzo pesante e fare la constatazione del caso quando è stato travolto e ucciso da altri due camion che percorrevano l’A4 avvolta nella nebbia stamattina presto . È morto così Orazio Ingegneri, 49 anni, all’alba di lunedì 16 gennaio nel tratto dell’autostrada tra Trezzo e Cavenago dove si è registrato l’incidente che ha bloccato per tutta la mattinata il traffico da e per Milano. L’auto trasportatore era originario di Palazzolo ma da 27 anni viveva ad Almenno San Bartolomeo.