Schiaffo col cellulare in mano. È un’arma impropria: dieci mesi

Ma la lesione era stata provocata dall’impatto con il telefonino che l’imputato impugnava durante una lite esplosa nell’abitazione dei due in città. Il cellulare è stato ritenuto dal giudice Alberto Longobardi un’arma impropria e questo è costato 10 mesi e 20 giorni di condanna per lesioni volontarie aggravate a un 35enne di origini marocchine, che a ottobre aveva rimediato una condanna in primo grado a 4 anni e 8 mesi per maltrattamenti nei confronti dell’ex moglie (ora la sentenza pende in Appello).

L’episodio contestato nell’ultimo processo è accaduto il 10 giugno del 2023, mentre l’uomo era sotto processo per maltrattamenti. Era stata la stessa ex moglie a chiedere che l’ex potesse riavvicinarsi, perché la donna aveva bisogno di aiuto per gestire le due figlie piccole. Ed è per il medesimo motivo che lei ha ritirato la denuncia che vedeva l’uomo imputato di violenza privata e lesioni volontarie aggravate.

Il 35enne è attualmente sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex.I due in aula si sono mostrati molto cordiali l’uno con l’altro. «Un gesto d’amore – ha commentato durante l’arringa l’avvocato Federico Pedersoli –. Comunque vada il processo, oggi ne usciranno entrambi migliori di prima». Il primo reato, mancando la querela, è andato estinto e per questo è stato assolto. Per le lesioni la battaglia s’è giocata sull’aggravante: fosse venuta meno, l’imputato sarebbe stato assolto perché anche questo reato si sarebbe estinto. L’accusa, che aveva chiesto una condanna a 4 mesi, ha sostenuto che l’aggravante sussiste, giudicando attendibile la versione dell’ex moglie, che aveva raccontato di essere stata colpita volontariamente col telefonino.