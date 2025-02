Sciopero dei metalmeccanici, adesione alta in Bergamasca

Prosegue la giornata di sciopero dei metalmeccanici indetta, in Bergamasca, per venerdì 21 febbraio da Fim, Fiom e Uilm. Per quanto riguarda la nostra provincia, si è svolto un presidio dalle 8 alle 12 davanti alla sede di Confindustria, al Kilometro Rosso. Alta l’adesione allo sciopero, in media tra l’80 e il 90% nelle aziende bergamasche.