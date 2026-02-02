Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 02 Febbraio 2026

Sciopero dei treni, ritardi e cancellazioni anche nelle fasce dei pendolari - Foto

LO SCIOPERO. Indetto dai lavoratori di Trenord per la giornata del 2 febbraio ha interessato anche le fasce di garanzia dei pendolari. Ritardi e cancellazioni sia sulla linea per Milano via Treviglio sia via Carnate.

I pendolari in attesa del treno a Ponte San Pietro
I pendolari in attesa del treno a Ponte San Pietro

Il mese «olimpico» si apre con l’ennesima giornata di disagi per i pendolari lombardi. Dalle ore 3 di lunedì 2 febbraio alle ore 2 di martedì 3 febbraio 2026 è stato infatti proclamato uno sciopero dei dipendenti di Trenord, con pesanti ripercussioni sul servizio ferroviario.

Il servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza e il servizio Aeroportuale potrebbero subire variazioni e cancellazioni. Nonostante siano previste le consuete fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, diversi pendolari segnalano che molti treni garantiti non hanno circolato regolarmente sulle linee che collegano Bergamo e Milano.

Il display segnala ritardi e cancellazioni sui treni da Bergamo a Milano
Il display segnala ritardi e cancellazioni sui treni da Bergamo a Milano

Secondo quanto comunicato da Trenord, «lo sciopero potrà avere ripercussioni sull’offerta programmata; tuttavia, si prevede un servizio attivo sull’intera giornata». Per il servizio aeroportuale, in caso di cancellazione dei treni, sono stati istituiti bus sostitutivi senza fermate intermedie.

Ma la realtà vissuta dai pendolari racconta un’altra storia. «Oggi 2 febbraio, primo giorno del mese in cui ci viene chiesto di pagare l’abbonamento, primo giorno del mese delle Olimpiadi, i dipendenti di Trenord decidono di scioperare», scrive un lettore. «E lo fanno pure illegalmente, visto che la maggior parte dei treni garantiti, secondo l’elenco ufficiale, è stata soppressa, senza spiegazioni. Non è la prima volta».

Disagi segnalati in particolare sulla linea via Carnate, dove nella fascia di garanzia mattutina su quattro treni due sono stati cancellati (alle 7 e alle 7.30) e uno, in partenza da Ponte San Pietro alle 6.30, è arrivato a destinazione con 80 minuti di ritardo. Ritardi anche sulla linea via Treviglio per Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Carnate
Milano
Ponte San Pietro
Treviglio
Lavoro
sciopero
Politica
politica interna
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Economia, affari e finanza
Trasporti
Trenord