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Cronaca / Bergamo Città Domenica 03 Maggio 2026

Scomparso dal 1° maggio, ritrovato a Bergamo il 16enne

LA BUONA NOTIZIA. Ritrovato a Bergamo il 16enne scomparso dal 1° maggio. Il ragazzo sta bene ed è stato portato in ospedale per accertamenti.

Redazione Web
Redazione Web

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Scomparso dal 1° maggio, ritrovato a Bergamo il 16enne
Auto della polizia locale di Bergamo

Bergamo

Sospiro di sollievo per il ragazzino di 16 anni scomparso a Bergamo: è stato ritrovato ella mattinata di domenica 3 maggio dalla polizia locale addormentato in un autobus. Il ragazzo sta bene e solo per precauzione è stato accompagnato all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Le ricerche sono scattate dal 1° maggio dopo la segnalazione dei familiari e dell’associazione Penelope Lombardia: il 16enne era stato accompagnato a Bergamo dalla provincia di Brescia dove vive per una visita. La preoccupazione dei familiari era acuita anche dal fatto che il sedicenne «deve assumere quotidianamente farmaci che non ha con sé e potrebbe essere in difficoltà». La scomparsa era stata denunciata ai carabinieri, ora l’allarme è rientrato.

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