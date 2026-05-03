Scomparso dal 1° maggio, ritrovato a Bergamo il 16enne

Sospiro di sollievo per il ragazzino di 16 anni scomparso a Bergamo: è stato ritrovato ella mattinata di domenica 3 maggio dalla polizia locale addormentato in un autobus. Il ragazzo sta bene e solo per precauzione è stato accompagnato all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Le ricerche sono scattate dal 1° maggio dopo la segnalazione dei familiari e dell’associazione Penelope Lombardia: il 16enne era stato accompagnato a Bergamo dalla provincia di Brescia dove vive per una visita. La preoccupazione dei familiari era acuita anche dal fatto che il sedicenne «deve assumere quotidianamente farmaci che non ha con sé e potrebbe essere in difficoltà». La scomparsa era stata denunciata ai carabinieri, ora l’allarme è rientrato.